Программирование PIC

Необходимо разработать устройство на базе PIC-контроллера (а также написать прошивку для этого контроллера), осуществляющее связь с сервером находящимся в интернете. Доступ к сети осуществляется при помощи gprs-модема (к разрабатываемому устройству подключается мобильный телефон Motorola с подержкой gprs). Полученные данные необходимо передать на COM-порт. Прием данных с сервера и их передачу на COM-порт необходимо производить примерно каждые 10 секунд. Адрес сервера и другие параметры подключения должны храниться в памяти устройства.

ВНИМАНИЕ!!!!!

Писать либо ниже либо в личку! в ICQ общаться буду только с теми кому сам напишу!

НЕ НУЖНО ШТАМПОВЫХ СООБЩЕНИЙ! (готовы сделать и так далее)

КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, если хотите сотрудничать!

С уважением.