В качестве задания предлагается следующее:

"Создание ряда тестов для стенда проверки работоспособности декодирующей DVB-T/IPTV-приставки(STB):

Тест ОЗУ;Тест ПЗУ;Тест SoC;.Тест USB;Тест iRDA;Тест Ethernet;Тест аудио/видео (композитный, SCART);"

Каждый тест представляет собой модуль Python. Тесты могут быть двух типов: автономные и интерактивные.

Возможно её решение в режиме аутсорс.

В случае Вашей заинтересованности я готов более подробно обсудить технические вопросы постановки задачи, обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и оплаты труда.

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