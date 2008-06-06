Требуется написать модуль взаимодействия с USD. Требуется иметь возможность: - добавить файл на закачку - определить статус(ошибка/нет, размер всего/скачано) - опеределить имя файла на диске Идеал ...
Создание ряда тестов для стенда
В качестве задания предлагается следующее:
"Создание ряда тестов для стенда проверки работоспособности декодирующей DVB-T/IPTV-приставки(STB):
Тест ОЗУ;Тест ПЗУ;Тест SoC;.Тест USB;Тест iRDA;Тест Ethernet;Тест аудио/видео (композитный, SCART);"
Каждый тест представляет собой модуль Python. Тесты могут быть двух типов: автономные и интерактивные.
Возможно её решение в режиме аутсорс.
В случае Вашей заинтересованности я готов более подробно обсудить технические вопросы постановки задачи, обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и оплаты труда.
avas(собака)elecard.net.ru
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