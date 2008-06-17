Разработка утилиты для Windows Mobile 6

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки275 просмотров

Нужна программка которая будет снимать показания с GPS устройства на КПК и передавать их на сервер через GPRS.

17 лет назад
LVG
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

kvazis
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

kvazis
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад