Менеджер закачек

Системное программированиеЗакрыт7 заявок388 просмотров
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Ищется Windows программист (предпочтительно C/C++), с опытом разработки программ качалок (типа reget/flashget/utorrent). Если вы и есть он - напишите подробнее что и когда делали, и как можно посмотреть на результат.

Возможна разовая работа или постоянный контракт.

15 лет назад
wyndyh
Dmitry Ll 
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад