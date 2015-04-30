Написать парсер / граббер интересов pinterest.com

Нужен программно собрать список всех "related interests" с количеством фоловеров для всех категорий (скриншот, где брать список категорий прикреплен) на сайте pinterest.com.

На каждой странице есть "RELATED INTERESTS" (пример есть в прикрепленных картинках). У каждого интереса из related interests есть свое количество фоловеров. Число фоловеров должно быть целочисленным (1.5k -> 1500).

Результат предоставить в виде таблицы excel. При успешном выполнении данного проекта - сразу же будет новая задача по пинтересту.

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