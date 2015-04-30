Написать парсер / граббер интересов pinterest.com

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен7 заявок299 просмотров

Нужен программно собрать список всех "related interests" с количеством фоловеров для всех категорий (скриншот, где брать список категорий прикреплен) на сайте pinterest.com.

На каждой странице есть "RELATED INTERESTS" (пример есть в прикрепленных картинках). У каждого интереса из related interests есть свое количество фоловеров. Число фоловеров должно быть целочисленным (1.5k -> 1500).

Результат предоставить в виде таблицы excel. При успешном выполнении данного проекта - сразу же будет новая задача по пинтересту.

Предлагайте ваши цены.

10 лет назад
solzy
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Выполнил задачу быстро и четко. Продолжаю сотрудничество по новым проектам. Рекомендую, приятно с ним работать
Все отлично!

Заявки фрилансеров

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад