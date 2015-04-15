Построение компьютерной сети на предприятии

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки176 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Тема работы: Построение компьютерной сети на предприятии

ссылка для скачивания методических рекомендаций - https://cloud.mail.ru/public/43NFv53A2N3z/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf

пример готовой работы, схема здания и расположение ПК в приложенном архиве

Срок выполнения - 3 дня

Жду ваших предложений с ценами.

10 лет назад
vlad1507
Влад 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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