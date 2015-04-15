Система друзей и сообщений для сайта (php,ajax,MySQL)

Основная задача:

Добавить функционал для сайта. Движок сайта самописаный. Дизайн не важен главное функционал. На сайте есть система регистрации пользователей к ней нужно добавить.

1. Система друзей для сайта (как вкантакте)

2. Система переписки участников сайта с возможностью диалога с многими участниками (как вкантакте)

Реализация (друзья):

1. Все друзья

1.1. Форма поиска друзей по логину, году рождения, полу

1.2. Выводится под формой без перезагрузки страницы кого мы возможно искали: аватар, логин, ФИО, год рождения, написать сообщение, добавить в друзья

1.3. Ели есть совпадения с уже имеющимися друзьями выводим без перезагрузки страницы: аватар, логин, статус есть ли в сети, написать сообщение, убрать из друзей. Ниже выводим по пункту 1.2.

1.4. Если форма не заполнена выводим всех имеющихся друзей

1.5. Сортировка по логину (А-Я)

2. Заявки в друзья

2.1. Форма поиска "Все подписчики", "Исходящии заявки"

Все подписчики:

2.2. Выводим аватар, логин, Добавить в друзья

2.3. Сортировка по дате (последнии в верху)

Исходящии заявки:

2.4. Выводим аватар, логин, Отменить заявку и отписаться

2.5. Сортировка по дате (последнии в верху)

1. Система переписки (наподобие как вкантакте)

1.1. Форма поиска по логину или ФИО имеющихся переписках

1.2. Кнопка "написать сообщение"

1.3. Переписка Аватар, ФИО, логин последние сообщение переписки, кнопка удалить переписку

1.4. Если в переписки несколько человек отметить всех участников переписки

1.5. Сортировка по дате (последнии в верху)

2. Новое сообщение

2.1. Форма отправки сообщения: Получатель, Сообщение, Кнопка "Отправить"

2.2. Получатель должен быть с выпадающим списком друзей (аватар, логин)

2.3. Если несколько получателей добавить форму "Тема"

2.4. Возможность написать сообщение узеру не из друзей

2.5. Уведомление о статусе сообщения (Отправлено, не отправлено)

3. Переписка

3.1. Кому пишу: Логин или логины

3.2. Сообщение с аватаром, логиным текст сообщения, дата и время сообщения, уведомлением что сообщение прочитано

3.3. Сортировка по времени последние снизу

3.4. Новые сообщения должны появляется без перезагрузки странице

3.5. Форма быстрой отправки сообщений

Очень важно чтоб скрипт работал быстро и была высокая безопасность.