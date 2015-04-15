Сложная серверная логика

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок267 просмотров

Необходимо реализовать логику на стороне сервера. Подробности в приложении.

С тем кто возьмется, отдельно договоримся по цене и срокам.

10 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров