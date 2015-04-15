Есть приставка Kartina Micro HD для просмотра каналов Kartina ТВ через интернет (www.kartina.tv/shop_conte..., есть прошивка для неё. Есть приставка DUNE HD 102 и прошиввка для неё (dune-hd.com/firmware/tv10... точнее это одна и та же приставка. ...
Сложная серверная логика
Необходимо реализовать логику на стороне сервера. Подробности в приложении.
С тем кто возьмется, отдельно договоримся по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать логику системы. Нужен аутсорс программист С++ или C#. Опыт работы с Erlang очень желателен. Базовое понимание принципов теории массового обслуживания и распределения Пуассона очень приветствуется. Если готовы взяться, оставляйте в отклике скайп ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Краткое описание: Нужна служба или процесс, которая при запуске будет сканировать жёсткий диск находить папки с игрой (индикатор того что это нужная папка - наличие в ней определённого набора файлов - по названию) и ...Системное программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Тема работы: Построение компьютерной сети на предприятии ссылка для скачивания методических рекомендаций - https://cloud.mail.ru/public/43NFv53A2N3z/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf пример готовой работы, схема здания и расположение ПК в приложенном архиве ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
На full-time на удаленную работу требуется программист для разработки прикладного ПО под Windows. Мы ждём от вас: - Знание наиболее распространённых паттернов проектирования. Навыки рефакторинга и работы с большими объёмами кода. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Суть задачи: нужно контролировать перемещение курсора. каждый раз, как только курсор принимает вид "лапки" (при наведении на ссылку, например), нужно записать время и координаты курсора на экране в файл в виде: time1;X1;Y1 ...Системное программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо реализовать программу на c++. Распарсить файл по образцу. Файл содержит очень много информации, сотни тысяч строк.Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
необходимо реализовать протокол обмена данными RDT3.0 (на С) - простую реализацию на UDP - при помощи Stop-and-Wait на UDP - при помощи Extended-Stop-and-Wait на UDP что ...Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ № 6359 Курсовой по локальным вычислительным сетям Тип: Курсовой проект Тема: Планирование мультисервисной сети организации. Тип: беспроводные локальные вычислительные сети. Сеть на 120 компов и на стандарте wifi 802.11g ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад