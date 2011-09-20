Написать приложение для очистки кэша DNS и DLL

$250
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Закрыт2 заявки236 просмотров

Нужно написать приложение для Win 7 x64, для очистки кэша DNS и удаления закэшированных DLL-ок.

Приложение СТРОГО на Delphi!!! В короткие сроки, только для профи!

С предоставлением всех исходных кодов.

По поводу очистки кэша DNS:

http://vag.org.ua/node/18

По поводу очистки кэша DLL-ок (служба SFC):

http://windata.ru/windows-xp/faq-xp/sfc-keshiruet-vse-biblioteki-dll/

DelphiNode.js
14 лет назад
botmaster
45 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
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день назад
14 лет назад
$100
2 дня

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TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад