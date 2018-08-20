Написать софт

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  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки205 просмотров

Необходимо сделать софт, который будет добавлять анкеты из файлы эксель (XML или CSV) на сайт.

Способ реализации не важен, главное чтобы работало. Список сайтов предоставлю в ЛС

7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров