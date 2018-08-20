Добрый день! Необходимо сделать приложение для группы в ФБ. Функционал не сложный. сбор данных по подписчикам группы через API фейсбука. какие данные нужны: - ник - количество постов подписчика ...
Написать софт
Необходимо сделать софт, который будет добавлять анкеты из файлы эксель (XML или CSV) на сайт.
Способ реализации не важен, главное чтобы работало. Список сайтов предоставлю в ЛС
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