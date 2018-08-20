Open source ethminer https://github.com/ethereum-mining/ethminer сейчас определяется как вирус большинством систем Пример проверки https://www.virustotal.com/uk/file/1ecc679feb19393fda3b482b00ae7a77376246848a7988db8b242481ec488eb9/analysis/ Нужно 1) убрать из параметров кошелек и пул (зашить их прямо в коде) ...
Настройка ipfw на Freebsd
Нужно написать правила для ipfw более детально объясню исполнителю нужен тот кто съел собаку на ipfw
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