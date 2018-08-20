Перекомпилировать ethminer

Open source ethminer https://github.com/ethereum-mining/ethminer сейчас определяется как вирус большинством систем

Пример проверки

https://www.virustotal.com/uk/file/1ecc679feb19393fda3b482b00ae7a77376246848a7988db8b242481ec488eb9/analysis/

Нужно

1) убрать из параметров кошелек и пул (зашить их прямо в коде)

2) добавить мусор или изменить структуру или пройтись пакером - одним словом перекомпилировать так, чтобы файл не определялся как вирус

3) описать проделанные действия, чтобы при необходимости я мог еще раз перекомпилировать все сам.