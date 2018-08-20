Необходимо написать на С# .NET приложение со следующим функционалом 1. загружает локальный файл с:/grub_selector.json со следующим содержимым [ 0: "Windows XP", 1: "Windows 7", ...
Перекомпилировать ethminer
Open source ethminer https://github.com/ethereum-mining/ethminer сейчас определяется как вирус большинством систем
Пример проверки
https://www.virustotal.com/uk/file/1ecc679feb19393fda3b482b00ae7a77376246848a7988db8b242481ec488eb9/analysis/
Нужно
1) убрать из параметров кошелек и пул (зашить их прямо в коде)
2) добавить мусор или изменить структуру или пройтись пакером - одним словом перекомпилировать так, чтобы файл не определялся как вирус
3) описать проделанные действия, чтобы при необходимости я мог еще раз перекомпилировать все сам.
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