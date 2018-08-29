Нужно написать правила для ipfw более детально объясню исполнителю нужен тот кто съел собаку на ipfw
Создание приложения на фейсбуке или с использованием api фейсбука
Добрый день!
Необходимо сделать приложение для группы в ФБ.
Функционал не сложный.
сбор данных по подписчикам группы через API фейсбука.
какие данные нужны:
- ник
- количество постов подписчика
- количество комментариев
- количество лайков или реакций
возможно еще какие то данные связанные с активностью в группе. Например, популярные хештеги.
В целом задача не сложная. но после ужесточения политики безопасности в этой социальной сети, api не выдает эти данные. Поддержка не дает вразумительных ответов.
В идеале нужно еще сделать, чтобы это приложение присвоило каждому подписчику какой-то уникальный ID .
В результате должна быть необходить выгрузить все данные за определенный период в файле в формате cvs/
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