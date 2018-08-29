Создание приложения на фейсбуке или с использованием api фейсбука

Добрый день!

Необходимо сделать приложение для группы в ФБ.

Функционал не сложный.

сбор данных по подписчикам группы через API фейсбука.

какие данные нужны:

- ник

- количество постов подписчика

- количество комментариев

- количество лайков или реакций

возможно еще какие то данные связанные с активностью в группе. Например, популярные хештеги.

В целом задача не сложная. но после ужесточения политики безопасности в этой социальной сети, api не выдает эти данные. Поддержка не дает вразумительных ответов.

В идеале нужно еще сделать, чтобы это приложение присвоило каждому подписчику какой-то уникальный ID .

В результате должна быть необходить выгрузить все данные за определенный период в файле в формате cvs/