Создание приложения на фейсбуке или с использованием api фейсбука

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок157 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать приложение для группы в ФБ.

Функционал не сложный.

сбор данных по подписчикам группы через API фейсбука.

какие данные нужны:

 - ник

 - количество постов подписчика

 - количество комментариев

 - количество лайков или реакций

возможно еще какие то данные связанные с активностью в группе. Например, популярные хештеги.

В целом задача не сложная. но после ужесточения политики безопасности в этой социальной сети, api не выдает эти данные. Поддержка не дает вразумительных ответов.

В идеале нужно еще сделать, чтобы это приложение присвоило каждому подписчику какой-то уникальный ID .

В результате должна быть необходить выгрузить все данные за определенный период в файле в формате cvs/ 

7 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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