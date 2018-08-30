есть сайт на котором нужно подключить прием платежей.

Но работать должно так: клиент с моего сайта через форму производит оплату со своей банковской карты но средства зачисляются на биткоин кошелек.

общался с компанией exmo.me ( открыт аккаунт у них) они сказали что данную схему можно реализовать и прислали инструкцию и описание Реализацию API функционала можете просмотреть по ранее предоставленной ссылке: exmo.me/ru/news_view?id=1...

есть еще система но я не уверен в ней совсем, так как не слышал про нее

Промо primearea.biz/primepay

Создается магазин primearea.biz/merchant/

Документация по подключению primearea.biz/merchant/do...

Прошу писать только тех кто понимает о чем тут идет речь

и если вы предложите свои варианты, готов их рассмотреть

Это нужно реализовать очень быстро.