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есть сайт на котором нужно подключить прием платежей. 

Но работать должно так: клиент с моего сайта через форму производит оплату со своей банковской карты но средства зачисляются на биткоин кошелек. 

общался с компанией exmo.me ( открыт аккаунт у них) они сказали что данную схему можно реализовать и прислали инструкцию и описание Реализацию API функционала можете просмотреть по ранее предоставленной ссылке: exmo.me/ru/news_view?id=1... 

есть еще система но я не уверен в ней совсем, так как не слышал про нее  

Промо  primearea.biz/primepay  

Создается магазин  primearea.biz/merchant/  

Документация по подключению  primearea.biz/merchant/do... 

Прошу писать только тех кто понимает о чем тут идет речь 

и если вы предложите свои варианты, готов их рассмотреть 

Это нужно реализовать очень быстро.  

7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

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