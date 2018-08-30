Ubuntu 16.04

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На Ubuntu 16.04 от DigitalOcean установлен и сконфигурирован OpenVPN сервер по инструкции https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-16-04

Клиенты подлючаются нормально, в т.ч. через клиента на роутере Zexel Keenetic Lite III. 

Задача: настроить так, чтобы соединения также проходили в обратную сторону. Т.е., например, соединения извне заданный внешний порт vpn сервера проходили на определенный порт клиента (ноутбука/роутера). В случае роутера – дальше port forwarding на локальных клиентов (без OpenVPN, например NAS, webcams) настроен. 

Это нужно для внешнего доступа на клиента (ноутбук) вне зависимости от наличия у него белого IP адреса – из любой сети, в т.ч. мобильных операторов. 

Работа в режиме консультации, без доступа к ресурсам

Ubuntu
7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

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