Our application is using several network protocols (FTP, SMTP, DICOM, our proprietary protocols), which are all based on TCP/IP. These protocols are used to make any two instances of our app (running on different ...
Необходимо запретить программный захват экрана
Необходимо написать софт для защиты от программного PrintScreen'a. Либо блокировать его полностью, либо подменять.
Т.е есть софт, в котором служба безопасности выполнена в принтскринах экрана и отсылки их в зашифрованном виде на сервер. Снифать траф, ставить антивирь и тд и тп не предлогать! Надо просто запретить это делать на системном уровне.
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