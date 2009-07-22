Необходимо запретить программный захват экрана

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Завершен4 заявки396 просмотров

Необходимо написать софт для защиты от программного PrintScreen'a. Либо блокировать его полностью, либо подменять.

Т.е есть софт, в котором служба безопасности выполнена в принтскринах экрана и отсылки их в зашифрованном виде на сервер. Снифать траф, ставить антивирь и тд и тп не предлогать! Надо просто запретить это делать на системном уровне.

16 лет назад
Azakard
Максим 
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16 лет назад

Выбранный исполнитель

DenCoder
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16 лет назад
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Выполнил заказ на очень достойном уровне быстро и качественно. Мои рекомендации :)
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DenCoder
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-2)
16 лет назад