Необходимо запретить программный захват экрана

Необходимо написать софт для защиты от программного PrintScreen'a. Либо блокировать его полностью, либо подменять.

Т.е есть софт, в котором служба безопасности выполнена в принтскринах экрана и отсылки их в зашифрованном виде на сервер. Снифать траф, ставить антивирь и тд и тп не предлогать! Надо просто запретить это делать на системном уровне.