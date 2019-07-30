Требуется доработка приложения (face wrap) под наши нужды. Исходники есть, требуется специалист именно по python и opencv.
Нужен программист для разработки API
Нужен программист для разработки API тут т3 https://docs.google.com/document/d/1I33PNShMVz72vUIOGc6vtj44Qr-7ul0P1j7XU-aaSTM/edit?usp=sharing
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