Нужен простой синонимайзер

Системное программированиеЗакрыт7 заявок263 просмотра
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Нужен простой Синономайзер.

Вставляешь текст, программа анализирует его, находит слова которые есть в базе, и подсвечивает их синим; При нажатии на слово левой кнопкой мыши, появляется всплывающее меню с разными вариантами синонимов слова.

Слова которые не поменяли цвет на синий, при нажатии на них правой кнопкой мыши -> всплывающее меню, и там пункт добавить слово и также к слову можно добавить синонимы.

База подключаеться как обычный txt файл вида:

Слово, синоним1, синоним2, синоним3

Плюс разные мелочи:

Статистика: подсчёт сколько всего слов, символов с пробелами и без пробелов, сколько слов найдено в базе, сколько слов всего в базе, и т.д.

15 лет назад
zeos-ua
Сергей 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
WinProgram
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$70
3 дня