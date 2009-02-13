Нужен простой синонимайзер

Нужен простой Синономайзер.

Вставляешь текст, программа анализирует его, находит слова которые есть в базе, и подсвечивает их синим; При нажатии на слово левой кнопкой мыши, появляется всплывающее меню с разными вариантами синонимов слова.

Слова которые не поменяли цвет на синий, при нажатии на них правой кнопкой мыши -> всплывающее меню, и там пункт добавить слово и также к слову можно добавить синонимы.

База подключаеться как обычный txt файл вида:

Слово, синоним1, синоним2, синоним3

Плюс разные мелочи:

Статистика: подсчёт сколько всего слов, символов с пробелами и без пробелов, сколько слов найдено в базе, сколько слов всего в базе, и т.д.