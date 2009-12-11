Нужно кормить два сайта из одной базы данных

$250
Системное программированиеЗавершен19 заявок333 просмотра
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Нужно решить проблемку - есть англоязычный (основной сайт) и его русская - копия - сайты недвижимости.

Нужно чтобы при добавлении объекта недвижимости на тот или иной сайт (или можно только чтобы один был основной с которого кормится будет другой) в базу данных - он автоматически появлялся на другом сайте, но при добавлении нужно чтобы выскакивало 2 формы для заполнения базы (на английском и русском языках)

В общем и все. Нужно знать как много времени займет реализация проект и сколько ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

14 лет назад
dilovarr
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$170
3 дня
Очень приятно работать с профессионалом высокого класса. Руслан именно такой профессионал и к тому же приятный в общении человек. А скорость с которой он выполнил задание - просто поражает. Сделал даже лучше чем мы ожидали - все очень логично и четко. Потратил немного больше человеко-часов чем ожидал сам, но взял оплату как договорились. В общем высший балл - спасибо большое. Будем теперь обращаться только к вам по вопросам подобного характера.Удачи вам в работе!
Было приятно поработать с Евгением, он четко знает чего хочет и понимает что для этого нужно сделать. Всем рекомендую - от сотрудничества с Евгением, только положительные впечатления!