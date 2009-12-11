Нужно кормить два сайта из одной базы данных

Нужно решить проблемку - есть англоязычный (основной сайт) и его русская - копия - сайты недвижимости.

Нужно чтобы при добавлении объекта недвижимости на тот или иной сайт (или можно только чтобы один был основной с которого кормится будет другой) в базу данных - он автоматически появлялся на другом сайте, но при добавлении нужно чтобы выскакивало 2 формы для заполнения базы (на английском и русском языках)

В общем и все. Нужно знать как много времени займет реализация проект и сколько ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?