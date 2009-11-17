Переписать приложение написанное С# на С++

$100
Системное программированиеЗакрыт6 заявок328 просмотров
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В приложении используються разархивация, работа с http протоколом, работа с xml форматом, с ftp протоколом.

14 лет назад
Roin
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад