Переписать код с MASM на С

Системное программированиеЗавершен3 заявки268 просмотров
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Всем привет. Нужно переписать асм-код (вызов системных функций ядра Win на MASM'e + манипуляции с данными) на С.

Кода немного ~150-200 строк. в виде нескольких процедур

14 лет назад
flexx
46 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
okman
Олег 
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$25
2 дня
Работа была сделано на "отлично" и в установленный срок, человек очень вдумчиво и ответственно подошел к заданию, легко и доступно объяснил требуемые моменты.
Адекватная постановка задачи, никаких проблем с оплатой. Спасибо !