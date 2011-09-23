Обучение программированию в программе амиброкер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка273 просмотра

Необходимо объяснить каким образом строить алгоритмы в программе технического анализа амиброкер и сделать несколько индикаторов. Наиболее оптимальный вариант это 4-6 занятий по 2 часа.

Рассматриваю и другие альтернативные варианты обучения данной программе.

14 лет назад
Sslavakosenko
Вячеслав 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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