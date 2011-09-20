Требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения Задача: Написать программу, основные функции которой: - Шифрование/Расшифровка файлов - Установка паролей на запуск выбранных программ - Установка паролей на папки ...
Пофиксить баги в компоненте Delphi (исходники дам)
Вот тут человек делал компонент CheckComboBox мне - http://www.weblancer.net/projects/278454.html
В теории после завершения проекта оговаривался фикс багов, а на деле, после нескольких месяцев человек заявляет, что не может пофиксить некоторые баги.
Вообщем надо пофиксить отрисовку пары вещей. Вышлю исходники на мыло желающим покопаться. Компонент для Delhi 2007 неуникодной.
Оплата Webmoney.
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