Пофиксить баги в компоненте Delphi (исходники дам)

Вот тут человек делал компонент CheckComboBox мне - http://www.weblancer.net/projects/278454.html

В теории после завершения проекта оговаривался фикс багов, а на деле, после нескольких месяцев человек заявляет, что не может пофиксить некоторые баги.

Вообщем надо пофиксить отрисовку пары вещей. Вышлю исходники на мыло желающим покопаться. Компонент для Delhi 2007 неуникодной.

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