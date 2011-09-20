Надо сделать распознавание простой картинки в txt

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок296 просмотров

На вход подается:

URL картинки или название файла, если проще сделать, чтобы картинки были в той же папке, или путь к папке с картинками.

На выходе: текст

Вид картинки - как в аттаче.

Т.е. картинки такого плана будут

Желательно, чтобы было написано на php или java или c++

РАботать должна под Linux

JavaLinuxPHP
14 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

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