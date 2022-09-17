Мы ищем фрилансера для модификации плагина Openfire «Обратный вызов в автономном режиме».

https://www.igniterealtime.org/projects/openfire/plugins/1.2.1/callbackOnOffline/changelog.html

1) Когда сообщение отправлено, не «воруйте» сообщение из автономного пула пользователей. Когда пользователь возвращается в сеть, он должен получать все сообщения, которые были отправлены, пока он был офлайн.

2) Отправить все сообщение XML в параметрах, а не только тело.

3) Вы несете ответственность за правильную работу плагина без ошибок.