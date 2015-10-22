Отладка демона на php

Системное программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Есть демон, который работает с протоколом RADIUS (что не особо важно). Написан на php. Нужна помощь в отладке, сделать его работу стабильной. 

PHP
8 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад