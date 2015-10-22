Отладка демона на php

изучить, отреверсить, описать 2 известные тулзы под Android для поднятия привелегий до superuser. от исполнителя требуется: - навыки разработки под Android (SDK,NDK) - реверс-инженеринг апк (декомпиляция + анализ полученного java кода) - базовые знания unix - знание arm архитектуры и ...
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Есть демон, который работает с протоколом RADIUS (что не особо важно). Написан на php. Нужна помощь в отладке, сделать его работу стабильной.
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