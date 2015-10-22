Необходим скрипт, который будет создавать в указанном месте группу папок (с правами доступа) и подгружать туда актуальный файл .xlsx Подробности в ТЗ
Управление ie.exe на c++ в скрытом режиме
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З: Скрытый браузер.
Управление ie.exe (internet explorer 8-11) в скрытом режиме.
Снятие скринов с браузера и его элементов, снятие нажатых клавиш и кликов. Отправка клавиш и кликов в элементы и окна браузера. Отправка кликов по конкретным элементам в браузере (кнопки, ссылки) По сути это должен быть полноценный скрытый браузер, через который можно полноценно управлять ie подключившись удаленно в скрытом режиме. И чтобы это происходило незаметно для пользователя.
язык - С++ обязателен.
исключительно этот язык разработки требуется, передача тсп пакетов не нужна, просто локально на виндовс,
запускается гуи программа(можно на С# )
которая показывает в развёрнутом на весь десктоп окне,
скрин нашего браузера ИЕ,запущеннного в скрытом режиме,и на него
в окне отображающем скриншот браузера во весь экран
А нижний отступ под браузером панель управления(будут какието настройки,кнопки)
управление :
мышь: левый клик и правый клик по скрину,отправляются прям в браузер запущенный скрыто
клавиши : посылаешь клавиши в элемент в котором устанволен курсор
есетстсввенно подразумивается при разработке учитывать,что дальше программа расшириться бекконект сервером который держит связь: клиент- сервер-скрытый браузер на другой машине
Оплата 2000$ поэтапная при условии предоставления исходников на всех этапах разработки. Если интересно или есть вопросы пишите в скайп:
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