Управление ie.exe на c++ в скрытом режиме

З: Скрытый браузер.

Управление ie.exe (internet explorer 8-11) в скрытом режиме.

Снятие скринов с браузера и его элементов, снятие нажатых клавиш и кликов. Отправка клавиш и кликов в элементы и окна браузера. Отправка кликов по конкретным элементам в браузере (кнопки, ссылки) По сути это должен быть полноценный скрытый браузер, через который можно полноценно управлять ie подключившись удаленно в скрытом режиме. И чтобы это происходило незаметно для пользователя.

язык - С++ обязателен.

исключительно этот язык разработки требуется, передача тсп пакетов не нужна, просто локально на виндовс,

запускается гуи программа(можно на С# )

которая показывает в развёрнутом на весь десктоп окне,

скрин нашего браузера ИЕ,запущеннного в скрытом режиме,и на него

в окне отображающем скриншот браузера во весь экран

А нижний отступ под браузером панель управления(будут какието настройки,кнопки)

управление :

мышь: левый клик и правый клик по скрину,отправляются прям в браузер запущенный скрыто

клавиши : посылаешь клавиши в элемент в котором устанволен курсор

есетстсввенно подразумивается при разработке учитывать,что дальше программа расшириться бекконект сервером который держит связь: клиент- сервер-скрытый браузер на другой машине

Оплата 2000$ поэтапная при условии предоставления исходников на всех этапах разработки. Если интересно или есть вопросы пишите в скайп: