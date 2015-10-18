Плеер Аудио Потокота HTTP с резервированием

Основная работа Плеера(Опереционная система Win7/8/10)

Имеется 2 аудио потока http основной ирезервный. Принимаем Поток (с буферизацией), декодируем и передаем на выбранный

Канал, в выбранной Звуковой карте на сервере. Мониторим работу потока при

пропадание потока на N-сек переходим на резервный поток. Если отсутствуют основной и резервный потока переходим на локальный плейлист из файла. Мониторим доступностьосновного и резервного потока и при стабильной работе (без пропадания)

возвращаемся на вещание с потока. Переход между потоками проходит через фейдинг

(затухание одного и нарастанием другого)

Интерфейс (общее представление) во вложении

1. Выбор потока основной\резервный

2. Индикатор аудиосигнала

3. Кнопка плей \стоп

4. Мониторинг потока

5. Настройка громкости выходного аудио сигнала

6. Состояние буфера

7. Состояние потока

8. Резервный пейлист

· Время

· Файл

· Длинна

9. Отображение лога (скривать)

Настройки

· Название канала(идентификатор клиента)

· Url адрес канала основной

· URLадрес канала резервный

· Буфер канала в миллисекундах

· Выбор звуковой карты

· Выбор канала

Резервный плейлист

· Использовать резервный плейлист (переходить на резервный плейлист приотсутствии потоков)

· Время загрузки нового плейлиста

· Папка с плейлистом (название файла пейлиста - год\месяц\день.txt)

· Папка с роликами (файлами)

· Интервал обновления плейлиста (в миллисекундах )

· Интервал отсутствия сигнала с основного потока(в секундах)

· Интервал отсутствия сигнала с резервного потока(в секудах)

· Интервал устойчивого сигнала потока для перехода с резервного плейлиста на поток (всекундах)

· Порог уровня выходного сигнала для перехода на резерв (в Децибелах)

Работа резерва

Основная схема работы программы: Приниматьосновной поток и отдавать звук на выбранную карту

При пропадании Сигнала основногопотока ( уровня выходной громкости) отсчитывается интервал отсутствия сигнала

потока и программа переходить на резервный поток

При отсутствии резервного сигнала(уровня выходной громкости)отсчитывается интервал отсутствия сигнала резерва и

переходит на плейлист

При работе резервного потокамониторить основной поток и переходить на основной после интервала стабильной

работы основного потока

При работе плейлиста - мониторитьосновной и резервный поток по очереди и переходить на основной или резервный

после интервала стабильной работы.

Работа плейлиста

· Новый плейлист на текущий день загружается вуказанное время в настройках (берется с папки плейлистов, файл текущего дня)

· Формат файла год-месяц-день.txt

· Обновляется файл текущего плейлиста по интервалув настройках при изменении даты создания файла

Формат плейлиста (.txt файл)

Примерплей листа:

7:29:00 (времяблока)

-Reklama1_Open_5S. mp3 (файл ролика)

125 (длительность ролика сек.)

-33807_Rixos_NEW_20. mp3

508

-REKLAM1_CLOS_5-1S.mp3

139

07:52:00

-33807_Rixos_NEW_20. mp3

508

-REKLAM1_CLOS_5-1S.mp3

139

08:00:00

-REKLAM1_CLOS_5-1S.mp3

139

-33807_Rixos_NEW_20. mp3

508

-REKLAM1_CLOS_5-1S.mp3

139

При переходе на плейлист - позиция запуска устанавливаетсяна время блока ближайшее к текущему

И играется по списку, пока не вернется на поток

Программа при отсутствии потока может играть несколько днейс переходом на плейлисты следующих дней

Необходимо многократный запуск программы в одной системе с параллельной работой несколькихплееров