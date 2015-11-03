Поправить скрипт для работы сайта с excel прайсом.

Системное программированиеЗавершен4 заявки263 просмотра
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Есть сайт на битриксе для него есть скрипт который выполняет следующие функции:

Сайт принимает excel прайс (артикул и цену).

Находит артикул и цену на сайте.

Если товар есть на сайте, то делает надбавку (+30%) округляет цену и проставляет в товарной карточке.

Если товара нет в прайсе но есть на сайте, делает товар неактивным.

Если товар есть в прайсе но нет на сайте, тогда сообщение на почту администратора сайта.

В прайсе была изменена структура колонок с которых скрипт берет данные.

Необходимо поправить скрипт для принятия нового прайс листа.

8 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Профессионал. Помимо доработки скрипта сделали еще его усовершенствование, оперативно и качественно. Рекомендую. Будем сотрудничать дальше.
Сотрудничеством доволен. Все вопросы по существу, все понимает с полуслова. Оплата без проблем.