Создание скрипта для Windows по созданию папок с правами доступа

Системное программированиеЗакрыт4 заявки198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим скрипт, который будет создавать в указанном месте группу папок (с правами доступа) и подгружать туда актуальный файл .xlsx

Подробности в ТЗ

8 лет назад
antonsadykov
Антон 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад