Android OS.

$1000
Системное программированиеЗакрыт1 заявка222 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

изучить, отреверсить, описать 2 известные тулзы под Android для поднятия привелегий до superuser.

от исполнителя требуется:

- навыки разработки под Android (SDK,NDK)

- реверс-инженеринг апк (декомпиляция + анализ полученного java кода)

- базовые знания unix

- знание arm архитектуры и понятие как работают эксплойты и что такое шелл-код

от меня:

-четкое тех.задание.

-объективная оплата в срок через безопасные сделки либо по факту.

бюджет до 1000 USD.

Android
8 лет назад
klesc
Витя 
39 летДоминиканская Республика
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад