Приложение для перехвата сетевых функций и модицикации результатов вызовов. Технологии: WINAPI, c/c++, ОС x86/x64. Более дательное описание в личке.
Программа для контроллера ТРМ-151, к диплому.
есть диплом. по автоматизации сушки.
и контроллер.
к нему нужна программа.+ связать ее с tracemode
задание:
срок и стомость?
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