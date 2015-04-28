Программа для контроллера ТРМ-151, к диплому.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

есть диплом. по автоматизации сушки.

и контроллер.

к нему нужна программа.+ связать ее с tracemode

задание:

http://joxi.ru/lbrRRj1fERNMr1

срок и стомость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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