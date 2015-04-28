Приложение для мониторинга и модификации результатов сетевых функций

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Приложение для перехвата сетевых функций и модицикации результатов вызовов.

Технологии: WINAPI, c/c++, ОС x86/x64. Более дательное описание в личке.

10 лет назад
koprcar
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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