Приложение для мониторинга и модификации результатов сетевых функций

Необходимо написать программу органайзер для планирования рабочего времени одновременно нескольких человек. С возможностью просмотра графика на неделю, 2 недели, месяц. Понимаю, что указать можно только ориентировочный бюджет, более точный в личной переписке, после уточнения всех ...