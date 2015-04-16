Программа органайзер.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

Необходимо написать программу органайзер для планирования рабочего времени одновременно нескольких человек. С возможностью просмотра графика на неделю, 2 недели, месяц. Понимаю, что указать можно только ориентировочный бюджет, более точный в личной переписке, после уточнения всех деталей.

10 лет назад
Saevich
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров