Необходимо разработать логику системы. Нужен аутсорс программист С++ или C#. Опыт работы с Erlang очень желателен. Базовое понимание принципов теории массового обслуживания и распределения Пуассона очень приветствуется. Если готовы взяться, оставляйте в отклике скайп ...
Нужен сервер- клиент для Linux
написать нужно на чистом C что бы компилировалось и работало со стандартными библиотеками debian.
сервер:
должен запускаться с bash и работать в фоне.
1. слушать указанный порт и принимать команды (команды фильтровать так что бы не было уязвимости)
2 - при получении команды, в команде в параметре указывается список IP адресов и портов, или доменов и портов которые надо опрашивать на доступность, по протоколу TCP
например поступает команда qq=1.1.1.1:11;5.5.51.1:22 ;5.5.51.2:23 и т.п.
сервер опрашивает все перечисленные порты у хостов на открытость, с возможностью установки таймаута (в миллисекундах) ответа в исходнике. и отдает клиенту запрос обратно с перечислением времени выполнения сканирования порта в том же порядке что и был запрос rr=1.23;0.32;1.15 и.т.п.
клиент:
соот-но запускается с консоли , клиенту передаются параметры запроса и какому серверу послать параметры
например
command -d 2.2.2.2 -p 2222 -h 1.1.1.1:11;5.5.51.1:22 ;5.5.51.2:23
2.2.2.2 - это сервер на котором крутится серверная часть программы, -h это список хостов которые надо опрашивать с сервера 2.2.2.2 на доступность
-p 2222 это порт на котором висит серверная часть
таймауты прописать жестко что бы ни где не чего не зависало ни клиент ни сервер ни при каких обстоятельствах, в случаи таймаута выводить 0.
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