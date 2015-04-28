Нужен сервер- клиент для Linux

написать нужно на чистом C что бы компилировалось и работало со стандартными библиотеками debian.

сервер:

должен запускаться с bash и работать в фоне.

1. слушать указанный порт и принимать команды (команды фильтровать так что бы не было уязвимости)

2 - при получении команды, в команде в параметре указывается список IP адресов и портов, или доменов и портов которые надо опрашивать на доступность, по протоколу TCP

например поступает команда qq=1.1.1.1:11;5.5.51.1:22 ;5.5.51.2:23 и т.п.

сервер опрашивает все перечисленные порты у хостов на открытость, с возможностью установки таймаута (в миллисекундах) ответа в исходнике. и отдает клиенту запрос обратно с перечислением времени выполнения сканирования порта в том же порядке что и был запрос rr=1.23;0.32;1.15 и.т.п.

клиент:

соот-но запускается с консоли , клиенту передаются параметры запроса и какому серверу послать параметры

например

command -d 2.2.2.2 -p 2222 -h 1.1.1.1:11;5.5.51.1:22 ;5.5.51.2:23

2.2.2.2 - это сервер на котором крутится серверная часть программы, -h это список хостов которые надо опрашивать с сервера 2.2.2.2 на доступность

-p 2222 это порт на котором висит серверная часть

таймауты прописать жестко что бы ни где не чего не зависало ни клиент ни сервер ни при каких обстоятельствах, в случаи таймаута выводить 0.