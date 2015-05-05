С# -> PHP

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Завершен2 заявки169 просмотров

Есть код на c#

http://pastebin.com/jUpvFCAC

Нужно сделать его на PHP

Или хотя бы объяснить его работу

PHP
10 лет назад
izdatel711
Анатолий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

eidCraft
Антон 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$1
1 день
Все на высшем уровне - быстро и качественно
За всё время проекта придраться было не к чему. Оставил положительное впечатление.

Заявки фрилансеров

eidCraft
Антон 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
10 лет назад