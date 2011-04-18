Программист С#

Игровой компании «Байтэкс», работающей в г. Саранск с 2004 года, создателю многоязычной онлайн стратегии Берсерк Онлайн, в связи с расширением штата требуются Java-программисты для работы над новыми игровыми онлайн проектами, основанными на ...
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Г. Харьков
Крупная компания, которая занимается оптовыми и розничными продажами приглашает на работу программиста C#:
Требования:
Языки программирования, инструментарий:
1. C#, Delphi;
2. MS SQL, Firebird(Interbase);
3.PHP;
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среды разработки:
- MS Visual Studio;
- Borland Delphi
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операционные системы cемейства:
Мicrosoft, Linux, Mac.
Платформы:
Windows 2003 Server, Windows Mobile 5.0 (CE)
Программный комплекс автоматизации складских задач;
Программный комплекс обучения и тестирования персонала;
1.Работа на постоянной основе.
2.Конкурентная заработная плата;
3.Отличная команда;
тел: 0668607572
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