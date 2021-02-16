Python программист для написания парсера. Web Scraping.

Системное программированиеЗакрыт14 заявок4575 просмотров
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Нужен програмист Python для написания парсера сайта для сбора и обработки данных.

Требования:

Адекватность,

Знание или желание разобраться в библиотеках Scrapy, requests, lxml, json, xml и т.д.

Можно без опыта работы.

Python
3 года назад
ivanzotin1
Иван 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад