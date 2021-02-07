Снять защиту с игрового бота

$300
Системное программированиеЗакрыт3 заявки4292 просмотра
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Есть бот для игры runescape, написан на java. Нужно снять защиту авторизации и обойти ограничение по количеству инстансов бота

3 года назад
racty
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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