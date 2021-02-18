Нужно сделать Gamebar widget для Windows 10

Необходимо сделать виджет для windows 10 gamebar

https://docs.microsoft.com/en-us/gaming/game-bar/

Хорошо бы, если бы у вас уже был опыт в этом деле, чтобы избежать ненужных "детских" косяков.

Задача виджета - показывать изображение, которое передается ему из основного десктопного приложения (не UWP, обычный win32 процесс) посредством IPC или еще каким доступным для виджета способом. Картина обновляется нечасто. Например, 1 раз в секунду. Изображение - массив данных в формате 32-бит RGBA.

Виджеты имеют достаточно ограниченный набор способов их позиционирования (нельзя как в win32 указать конкретное положение на экране), но некоторые аналоги из windows store умеют перемещаться "попиксельно" на экране по команде пользователя. Грубо говоря, жмем на курсорные клавиши - виджет двигается в соответствующем направлении.

Вот пример виджета с функционалом, похожим на требования https://www.microsoft.com/en-us/p/crosshair-x-extension/9nmn2z9tzp22