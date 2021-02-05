Настройка графиков TradingView

У нас сайт брокерской платформы. Нужна помощь в двух направлениях от специалиста который работал с TradingView их IP.

1. Грамотно настроить стиль оформления графика рынка. Мы прочли все статьи от них и все равно не получается сделать стабильно

2. Наладить функцию отображения торгового графика, нужных нам пар по апи.

Сумма обговаривается