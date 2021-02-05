Нужно сделать гугл xls таблицу-калькулятор

Нужно сделать специальные авто-формулы в google xls для нашего калькулятора смет.

Вот полное ТЗ: https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm

вот калькулятор - похожий аналог https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0

что бы он заработал, его нужно скопировать к себе

По xls у нас очень много работы, если справитесь с этим ТЗ дадим сразу следующее.Обязательные требованияВажно! Если ознакомились с ТЗ и имеете опыт в создании сложных xls таблиц, в отклике укажите "Есть опыт создания сложных xls таблиц" и пишите ключевое слово "Готов с вами поработать"