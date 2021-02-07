Требуется консультация по виртуальному серверу для Adobe After Effect

Нужно сделать специальные авто-формулы в google xls для нашего калькулятора смет. Вот полное ТЗ: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm]https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm[/url] вот калькулятор - похожий аналог [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0[/url] что бы он заработал, его нужно скопировать к себе По xls у нас очень много работы, если ...