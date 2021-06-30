Разработка промышленного ПО на C++

Нужно Создание обучающего курса по программированию, состоящего из 10-15 видео-уроков изучение языков программирования. Темы курсов: 1. Java script c нуля 2. Java script продвинутый уровень 3. Полный курс android + Java script с нуля 4. Python для начинающих 5. PHP + MySQL ...
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Необходимо выполнить разработку ПО в соответствии ТЗ заказчика
Дедлайн проекта: 30.06.2021
Оплата: рейт в час либо фикс за fulltime месяц
Стек технологий:
c++11, gcc, googletest , gcov/lcov, CMakе, SOLID, ООП, perforce (SVN), linux, POSIX, УПБ4
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