Написание новостного telegram бота

Нужно сделать специальные авто-формулы в google xls для нашего калькулятора смет. Вот полное ТЗ: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm]https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm[/url] вот калькулятор - похожий аналог [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0[/url] что бы он заработал, его нужно скопировать к себе По xls у нас очень много работы, если ...
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Суть бота заключается в том , чтобы сканировать новости с нужных мне сайтов и отправлять их мне в телеграм.
ТЗ
1. Необхоимо чтобы была возможность добавлять в бота ссылки на страницы , откуда боту необходимо сканировать новые новости и отправлять в тг.
2. Бот должен иметь 3 функции поиска новостей
2.1 Поиск любых новых новостей
2.2 Поиск новых новостей только имеющих в себе ключевые слова
2.3 Поиск новостей по определенной дате
3. Новости все написаны на английском языке, поэтому боту необходимо переводить их заголовок перед отправкой мне в тг.
4. Бот должен отправлять не все сообщение, а только заголовок, дату, ссылку на страницу новости
5. Бот должен иметь функцию поиска как по ключевому слову , так и по определенной дате.
6. Должна быть возможность добавления необходимых логинов телеграмма на которые бот будет отправлять уведомления
7. Сканировать новости бот должен максимально часто насколько это возможно осуществить.
оставляйте ваш телеграм, если точно уверены что справитесь с заданием , а так же указывайте сразу сумму.
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