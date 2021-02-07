Нужно сделать специальные авто-формулы в google xls для нашего калькулятора смет. Вот полное ТЗ: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm]https://drive.google.com/drive/folders/1zf78NN2LGNQfYMshhMWWGKATkyZojuSm[/url] вот калькулятор - похожий аналог [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OJfAUWiaUthAmBvrcFQsmAf45YImw1iZqigqxYT0w/edit#gid=0[/url] что бы он заработал, его нужно скопировать к себе По xls у нас очень много работы, если ...
Разработать систему дополненной реальности (AR) на Unreal Engine
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы в Constanta ((https://osai.ai/ https://const.tech/) занимаемся разработкой собственных продуктов для спортивной индустрии, в частности - создаем систему видеоаналитики спортивных событий в реальном времени. Работаем над настольным теннисом, разными видами киберспорта и баскетболом, планируем расширяться на другие виды спорта.
У нас есть уже существующая система, с которой мы выступили на международном турнире по настольному теннису в Макао, сейчас хотим улучшить ее в части работы с 2D/3D эффектами и для этого разработать новую систему дополненной реальности (AR - Augmented reality) для настольного тенниса на основе Unreal Engine.
Планируется добавлять двумерные и трехмерные анимации на видео в режиме реального времени. У нас есть система, написанная на Python, которая распознает элементы игры настольного тенниса - игроков, мяч, стол и т.д. На основе этих данных на полученном с камеры кадре с помощью Unreal Engine нужно будет реализовать подготовленные дизайнером анимации. Под эту задачу ищем Unreal Engine разработчика.
Что на наш взгляд понадобится в работе: UE4 (Blueprints, Niagara), минимум С++11, 3D алгоритмы и структур данных, Paper2D, AR/VR
Систему с готовыми анимациями планируем запустить на ближайшем мероприятии в конце марта.
Рабочий график свободный.
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