Задачи для системных администраторов

Системное программированиеЗакрытнет заявок4765 просмотров
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Добрый день.

Необходимо подготовить игровые задачи для системных администраторов.

Исполнитель (команда, студия), который(ая) будет работать над этим проектом, должен, помимо отличных знаний в системном администрировании, понимать методологию создания задач.

Перед началом работы я отправлю развернутое техническое задание, примеры задач, ограничения, шаблоны.

При отклике на заявку, пожалуйста, отдельно указывайте:

- Опыт работы системным администратором.

Стоимость проекта обсуждаема. Всего потребуется подготовить 50 задач.

3 года назад
Airent
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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