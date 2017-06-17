С Asterisk подключится к АТС SIP пользователя сервиса roistat

$4
Системное программированиеЗакрытнет заявок155 просмотров
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Нужно с Asterisk подключится к АТС SIP пользователя сервиса roistat https://yadi.sk/d/t81bwVUx3KTQJj по указанным параметрам.

Сейчас у нас не получается.

Реализуйте на своем тестовом Asterisk и напишите мне как сделать.

Чтобы мы реализовали также на нашем Asterisk.

Результат: звонки, которые направляются на SIP пользователя roistat должны приходить в вашу / нашу АТС.

За помомщь в релизации гарантирую написание положительного развернутого отзыва.

6 лет назад
fist11
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад