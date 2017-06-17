Нужно с Asterisk подключится к АТС SIP пользователя сервиса roistat https://yadi.sk/d/t81bwVUx3KTQJj по указанным параметрам.

Сейчас у нас не получается.

Реализуйте на своем тестовом Asterisk и напишите мне как сделать.

Чтобы мы реализовали также на нашем Asterisk.

Результат: звонки, которые направляются на SIP пользователя roistat должны приходить в вашу / нашу АТС.

За помомщь в релизации гарантирую написание положительного развернутого отзыва.