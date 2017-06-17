Всем привет.

Нужно написать серверный скрипт на PHP для взамодействия с мобильным приложением. ТЗ для оценки сроков и стоимости предоставлю заинтересовавшим кандидатам, по моим оценкам работы на пару дней. Если вкратце суть: нужно принимать GET запрос от мобильного приложения и высылать в ответ определенные параметры.

Пишите в ответе, был ли опыт написания подобных скриптов на PHP.

Спасибо.