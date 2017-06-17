Серверный скрипт на PHP для взамодействия с мобильным приложением

$100
Системное программированиеЗакрыт8 заявок217 просмотров
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Всем привет.

Нужно написать серверный скрипт на PHP для взамодействия с мобильным приложением. ТЗ для оценки сроков и стоимости предоставлю заинтересовавшим кандидатам, по моим оценкам работы на пару дней. Если вкратце суть: нужно принимать GET запрос от мобильного приложения и высылать в ответ определенные параметры.

Пишите в ответе, был ли опыт написания подобных скриптов на PHP.

Спасибо.

PHP
6 лет назад
andrewmesch
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад