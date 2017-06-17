Нужно с Asterisk подключится к АТС SIP пользователя сервиса roistat https://yadi.sk/d/t81bwVUx3KTQJj по указанным параметрам. Сейчас у нас не получается. Реализуйте на своем тестовом Asterisk и напишите мне как сделать. Чтобы мы реализовали также на нашем Asterisk. Результат: звонки, которые ...
Серверный скрипт на PHP для взамодействия с мобильным приложением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужно написать серверный скрипт на PHP для взамодействия с мобильным приложением. ТЗ для оценки сроков и стоимости предоставлю заинтересовавшим кандидатам, по моим оценкам работы на пару дней. Если вкратце суть: нужно принимать GET запрос от мобильного приложения и высылать в ответ определенные параметры.
Пишите в ответе, был ли опыт написания подобных скриптов на PHP.
Спасибо.
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