Требуется опытный Си developer

Итальянская компания Wildix приглашает к сотрудничеству специалистов в области С.

Мы занимаемся разработкой приложений для мини АТС.

Проект уже стартовал , необходим специалист, который будет заниматься:

- разработкой сетевых приложений на C

- созданием решений в области VoIP

- доработкой уже существующих приложений под Linux

Специалист должен иметь багаж знаний:

- опыт разработки на С от 5 лет

- отлично понимать как работает сеть

- знать протоколы SIP, XMPP

- знать Linux

- уметь разбираться в исходном коде

-владеть английским

-способным и готовым работать в команде

Мы находимся в Одессе. В идеале мы хотим видеть такого человека у себя в офисе.

Мы предоставляем: достойные условия работы, высокий уровень оплаты.

У Вас есть необходимый опыт, желание развиваться в сфере телекоммуникаций, тогда мы ждем Ваше резюме ! [email protected]